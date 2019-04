Siracusa, masterplan periferie: il M5S chiede notizie al sindaco

"Che fine ha fatto il masterplan per la riqualificazione delle periferie?" A chiederlo è il MoVimento 5 Stelle, con una nota inviata al sindaco, Francesco Italia, dal parlamentare siracusano Paolo Ficara e con un atto di indirizzo depositato dai consiglieri Roberto Trigilio, Silvia Russoniello e Chiara Ficara.

"Il riferimento - si legge in una nota - è a quella serie di progetti finanziati dal Cipe che avrebbero dovuto cambiare (in meglio) il volto della città: riqualificazione di viale Tisia e via Pitia; porto Marmoreo; ex cintura ferroviaria; via Piave; riqualificazione di piazza Euripide; grande parco a Mazzarrona.

A distanza di un anno e mezzo dal bando periferie - fanno notare i 3 esponenti pentastellati - non si conosce lo stato dei progetti".

Da qi la richiesta di saperne di più sutto stato di avanzamento dei progetti.