Siracusa, “San Giorgio, una rosa e un libro” dal 23 al 28 aprile

Una ventina di appuntamenti tra presentazioni di libri, incontri con gli autori, conversazioni, laboratori e qualche incursione anche in altri ambiti come il teatro, la musica e i videoreportage; sei giorni intensi di attività, che coinvolgeranno sette librerie e otto case editrici siracusane.

Tutto questo sarà “San Giorgio, una rosa e un libro” in programma a Siracusa da martedì 23 a domenica 28 aprile. La manifestazione, promossa dal Comune, attraverso l'assessorato alle politiche culturali, d’intesa con la Confcommercio Siracusa.

L’iniziativa si rifà alla tradizione catalana che vuole che nel giorno di San Giorgio, il 23 aprile, proclamato dall’Unesco nel 1995 Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore,, un uomo regali alla sua amata una rosa rossa venendo ricambiato con il dono di un libro. Così martedì 23 a chiunque acquisterà, nelle librerie aderenti, un libro di un autore siracusano, o edito da una casa editrice siracusana, o che abbia come elemento portante Siracusa, i librai regaleranno una rosa rossa.