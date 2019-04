Avvertita anche nel Siracusano scossa di terremoto in mare a Catania

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata, alle 21.14, dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in mare al largo della costa a sud di Catania. L'ipocentro del sisma è stato localizzato a una profondità di 5 chilometri. L'evento è stato avvertito dalla polizia sulla costa, anche in provincia di Siracusa e a Catania. Non si hanno notizie di danni a cose o persone.