Gilet gialli a Parigi, scontri con la Polizia: 190 persone fermate

Ancora un sabato di scontri a Parigi fra casseur e polizia nel corso del corteo dei gilet gialli a Place de la Republique.

L'ordine di dispersione non è stato rispettato dai manifestanti. Squadre di agenti sono intervenuti per tentativi di saccheggio o danneggiamenti. Sulla piazza sono stati montati camion con idranti a getto di liquido colorante (blu) per identificare successivamente i manifestanti coinvolti nei disordini. I fermi sono saliti a 190.