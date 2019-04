La Juventus di Ronaldo vince lo scudetto numero 35, è l'ottavo di fila

La Juve fa festa con lo scudetto, l'ottavo di fila e il suo n.35 dell'albo d'oro del calcio italiano. La certezza matematica, a cinque giornate dalla fine del campionato, arriva grazie alla vittoria sulla Fiorentina per 2-1.

Ronaldo rassicura i suoi tifosi sul suo futuro, che sarà ancora bianconero. "Sono molto contento per aver vinto il titolo alla mia prima stagione in Italia con la Juventus", aggiunge ai microfoni di Dazn l'attaccante portoghese.