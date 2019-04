Siracusa, Pasqua 2019: l'arcivescovo Mons. Pappalardo "Bisogna compiere gesti di vera carità verso chi soffre". VIDEO

“La luce del Cristo che risorge glorioso disperda le tenebre del cuore e dello spirito”. Da questa frase, che viene pronunciata quando si accende il cero pasquale, parte il messaggio augurale del giorno di Pasqua dell'arcivescovo di Siracusa, Mons. Salvatore Pappalardo.

"Ciascuno di noi - ha detto ancora l'arcivescovo - ha bisogno di ricevere la luce di Cristo che risorge. Non mancano le tenebre nella nostra società, le fragilità che tocchiamo con mano, costituiscono motivo di sofferenza nel cuore di ogni uomo. In queste situazioni legate alla nostra fragilità, l’annunzio della Pasqua, che è un evento accaduto, diventa fondamento valido di speranza. La Pasqua - ha concluso - è motivo di speranza per noi cristiani e ognuno di noi deve donarsi, dare il meglio di sé, offrire il servizio agli altri per contribuire al bene della società"