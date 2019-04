Operazione "Scuole sicure", disponibili oltre 49 mila euro per gli istituti siracusani

Oltre 49 mila euro (49.010,83 euro) dal Governo per Siracusa nell'ambito dell'operazione 'Scuole sicure' 2019/2020.

I fondi, destinati al prossimo anno scolastico, saranno destinati alla realizzazione di sistemi di videosorveglianza; all'assunzione a tempo determinato di agenti di polizia locale, al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale, all'acquisto di mezzi ed attrezzature e alla promozione di campagne informative volte alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

In tutto alla Sicilia andranno 304mila. Il contributo si compone di una parte fissa per tutti i comuni di 20 mila euro, più la quota variabile commisurata alla popolazione.

I comuni interessati dovranno presentare la richiesta di finanziamento alla Prefettura entro il prossimo 31 maggio.