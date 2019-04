Siracusa, progetto ReStart: due giorni di chiusura dedicata alla “Sicilia hub del Mediterraneo”

Ultima tappa a Siracusa, dopo aver toccato in lungo e in largo i comuni della provincia, per il progetto ReStart, promosso dal movimento Res e coordinato dall’On. Giovanni Cafeo.

“La Sicilia hub del Mediterraneo” è il tema scelto per l'incontro che si terrà nel salone dell’ex Convento del Ritiro in via Mirabella il pomeriggio di venerdì 3 maggio e l’intera giornata di sabato 4 maggio.

“Abbiamo lavorato in quest’ultimo mese per fare ordine tra le tante idee, proposte e segnalazioni che abbiamo raccolto nel corso dei vari eventi ReStart – spiega Giovanni Cafeo, deputato regionale di Siracusa e coordinatore dell’iniziativa – e nel corso della due giorni di maggio, insieme a numerosi e prestigiosi ospiti nazionali e internazionali provenienti dal mondo delle istituzioni, della politica, dell’imprenditoria e della società civile proveremo sia a trovare qualche risposta ai numerosi nodi sollevati sia ad approfondire insieme gli argomenti ritenuti più cruciali, attraverso i tavoli di lavoro”.