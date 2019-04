Il Siracusa supera il test con la Berretti

Ultimo allenamento in sede prima della pausa pasquale. Gli azzurri, che oggi hanno osservato il proprio turno di riposo, hanno sostenuto in mattinata un test con la Berretti. Nel primo tempo il mister Raciti ha schierato la seguente formazione: D' Alessandro, Daffara, Di Sabatino, Bertolo, Bruno, Souare, Palermo, Fricano, Tiscione, Vazquez, Talamo. Nella ripresa, D' Alessandro, Boncaldo, Ott Vale, Bertolo, Lombardo, Del Col, Mustacciolo, Tuninetti, Souare, Rizzo e Cognigni. Per la cronaca l' allenamento congiunto si è concluso con il risultato di 4-0. A segno Cognigni, doppietta di Rizzo e Lombardo. Ripresa della preparazione martedì alle ore 15