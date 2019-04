Catania, sequestrati 21 chili di cocaina pura per un valore di 4 mln

Sequestrati, dai Carabinieri di Catania, 21 chili di cocaina pura, per un valore di 4 milioni di euro.

La sostanza stupefacente è stata trovata in una stalla di un allevamento per cavalli vicino l'aeroporto Fontanarossa. Colui che deteneva la droga, Santo Sicali, 37 anni, è stato arrestato.

All'uomo è stata sequestrata anche una pistola calibro nove, una carabina, circa 180 cartucce di vario calibro e ottantamila euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.