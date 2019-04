Siracusa, Vinciullo: "Fermi i lavori per l’Area Attendamenti e Containers e del Centro Operativo di Protezione Civile"

Fermi i lavori per la realizzazione dell’Area Attendamenti e Containers e per la costruzione della sede comunale della Protezione Civile. A dirlo è Vincenzo Vinciullo, Presidente emerito della Commissione ‘Bilancio e Programmazione’ all’Ars.

Vinciullo spiega che "i lavori sono stati finanziati attraverso i fondi della Legge 433/91, per un importo di 7.081.025,89 euro, appaltati nel 2012, dovevano essere conclusi già nel 2015, ma, ancora oggi, nonostante i continui solleciti, sono abbandonati a se stessi".

E poi l'accusa: "Ancora una volta non possiamo non condannare una Amministrazione Comunale assente" - conclude Vinciullo.