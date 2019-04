Floridia, presidio di solidarietà per i dipendenti di Uno Discount

Presidio a sostegno dei dipendenti d Uno Discount questa mattina in Corso Di Vittorio a Floridia. Hanno partecipato anche il sindaco, Limoli ed il parroco della Chiesa S.Giovanni Bosco, padre Giuseppe Gurciullo.

"Abbiamo imbastito questo presidio - ha detto il segretario della Filcams Cgil, Alessandro Vasquez - per dare reale sostegno alle istanze di questi dipendenti che ricordiamo essere fuori al momenti da qualsiasi trattativa.”

Solidali e preoccupati per il futuro di questi dipendenti don Gurciullo, che ha augurato una pronta risoluzione della vicenda al fine di poter garantire la stabilità economica alle famiglie coinvolte e anche perché non si può privare un quartiere di 1400 abitanti di un supermercato con il grave disagio soprattutto per gli anziani limitati nella loro mobilità.

Il sindaco Limoli ha assicurato che seguirà passo passo tutta l’evoluzione della vertenza per una soluzione condivisa da tutti e comunque l’obiettivo deve essere non far perdere anche solo un posto di lavoro e non privare la zona Marchesa di un discount che ha servito tale zona per oltre 25 anni: