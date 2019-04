Caltanissetta, uomo tenta suicidio: salvato dai fili della biancheria

Tenta il suicidio lanciandosi dal sesto piano di un palazzo, ma l'attrito con i fili della biancheria al piano di sotto gli salva la vita. E' successo ieri a Caltanissetta, alle 18,

in via Fasci Siciliani. L'uomo avrebbe rimbalzato più volte nei fili della biancheria.

A raccontare quanto accaduto ai soccorritori del 118 è stata la moglie dell'uomo, che non era riuscita a fermare il marito.

L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dove sono state riscontrate varie fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita.