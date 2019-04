Siracusa, i carabinieri distribuiscono etilometro monouso e un opuscolo per il trasporto dei bambini in auto

I Carabinieri di Siracusa, nel corso dei posti di controllo che effettueranno sulla S.S. 114, nel tratto non autostradale, distribuiranno, a tutti coloro che verranno fermati, un etilometro monouso e un opuscolo con le regole per il corretto trasporto dei bambini in automobile, con i dettagli della nuova normativa che prevede l’utilizzo di sistemi anti abbandono.

L'obiettivo è ridurre il numero e la gravità degli incidenti su cinque delle strade statali più pericolose d’Italia, aumentando i controlli dei Carabinieri.

L'iniziativa rientra nell'ambito della sesta edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri.

I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nelle ore notturne, nei fine settimana e nei giorni a ridosso degli esodi per la Pasqua e per i ponti primaverili, statisticamente fra i periodi più a rischio per l’incidentalità stradale, visto l’aumento dei flussi di traffico. La scelta di intervenire su queste statali nasce dal fatto che le strade extraurbane sono le più pericolose della rete viaria. Nel 2017, ultimo anno disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia (47,8%). Guardando il numero di incidenti, poi, si rileva che uno su 5 si è verificato sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22% del totale).