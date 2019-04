Priolo Gargallo e Avola, aggressioni nei confronti di due donne

Due casi di violenza sulle donne consumati in poche ore. Uno si è consumato a Priolo Gargallo, dove un uomo ha aggredito l'ex moglie. Si tratta di un uomo di 43 anni, denunciato dalla Polizia di Stato per i reati di atti persecutori, lesioni personali, danneggiamento e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Ad Avola, un uomo di 38 anni è stato denunciato per estorsione, minacce, danneggiamento e maltrattamenti in famiglia compiuti nei confronti della madre convivente.