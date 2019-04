Siracusa, il deputato regionale Giuseppe Gennuso resta ai domiciliari

Il gip del Tribunale di Roma ha rigettato l’istanza di scarcerazione nei confronti del parlamentare Giuseppe Gennuso, sospeso dall’Assemblea regionale Siciliana, che trascorrerà la Pasqua ai domiciliari. Gennuso è stato arrestato con l’accusa di corruzione in atti giudiziari, insieme al giudice Nicola Russo; all’ex presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia Raffaele Maria De Lipsis; all’ex giudice della Corte dei Conti, Luigi Pietro Maria Caruso.

Gennuso, che ha sempre negato, avrebbe pagato per corrompere i giudici amministrativi. La difesa attende ora il ricorso in Cassazione dopo che è stato respinta anche l’istanza di scarcerazione presentata al Riesame.

(ANSA)