Siracusa, niente boom di turisti a Pasqua negli alberghi: crescono le prenotazioni last minute. Aperti tutti i siti culturali

Niente boom a Siracusa di turisti negli alberghi quest'anno per le vacanze pasquali. Troppo presto per avere una stima dei numeri delle prenotazioni in città, ci spiega l'Associazione Noi Albergatori, soprattutto alla luce del fenomeno delle prenotazioni last-minute che sta particolarmente interessando il capoluogo siracusano. Ed in verità, si spera proprio in un incremento dell'ultimo minuto per dare uno slancio al turismo inteso come permanenza nelle strutture ricettive, che non cresce e non decresce, ma si mantiene in linea con il dato dello scorso anno, anche se per gli annunci ufficiali si dovrà aspettare martedì.

Quest'anno probabilmente grande complice è stato lo spauracchio del maltempo che ha scoraggiato viaggi e gite fuori porta.

La bella notizia, però, è che per coloro che si trovano in città nei giorni di Pasqua e Pasquetta, i siti culturali saranno tutti aperti secondo i normali orari.