Siracusa, campo sportivo Cassibile: il MeetUp sostiene la manifestazione di domani

Il MeetUp Siracusa del M5S sostiene la manifestazione pubblica per il campo sportivo di Cassibile organizzata per domani sabato 20 aprile da enti e associazioni sportive.

"E' mancata una corretta pianificazione, sin dall'inizio. Con il Credito Sportivo - si legge nella nota del MeetUp - è stato acceso un mutuo da un milione di euro circa con un progetto esecutivo però che non contemplava le torri faro ed altre opere come l'allaccio alla cabina elettrica. Il progetto esecutivo mostra piuttosto numerose lacune ed ha richiesto una serie di adattamenti in corsa che hanno determinato una variante per un importo di 84 mila euro".

Da qui la raccolta da parte del MeetUp degli atti sulle anomalie riscontrate che saranno affidati ai consiglieri M5S e quindi all'Amministrazione comunale.