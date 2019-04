Seduta pomeridiana, alla presenza del presidente Alì, per gli azzurri oggi al De Simone.

Lavoro differenziato per Turati, Russini e Parisi. Lavoro a gruppo, esercitazioni tecnico-tattiche, partite a tema e gioco libero nel programma odierno.

Domani è in programma un test, con inizio alle 10,30, con la formazione Berretti.