Noto, estorsione aggravata: arrestata una donna di 58 anni

Si sarebbe resa responsabile dei reati di estorsione aggravata, a marzo dello scorso anno, in provincia di Oristano.

Per tale motivo i Carabinieri di Noto, ieri, hanno arrestato Enza Franco, 58 anni, già nota alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia.

La donna è stata tradotta nella casa circondariale “Piazza Lanza” di Catania.