Siracusa, festività pasquali: saranno rafforzati i controlli della Polfer

Saranno incrementati durante le festività pasquali e i ponti di primavera i servizi di Polizia Ferroviaria in considerazione del prevedibile maggior afflusso di viaggiatori. Sarà aumentato il numero delle pattuglie in stazione nelle giornate ove è atteso un maggior afflusso di viaggiatori; saranno potenziati i servizi a bordo dei treni, particolarmente quelli diretti verso le principali mete di villeggiatura, città d’arte e località turistiche in genere; sarà impiegato personale delle squadre di polizia giudiziaria per servizi antiborseggio, sia in stazione che a bordo treno e saranno rafforzati i dispositivi di pattugliamento lungo le linee ferroviarie.

Saranno predisposti servizi straordinari con l’ausilio anche di unità cinofile e le attività di vigilanza e controllo vengono supportate dagli elementi tecnologici: le pattuglie sono dotate di smartphone di ultima generazione che possiedono un dispositivo per la lettura ottica dei documenti elettronici e la verifica immediata delle informazioni in banca dati, consentendo l’immediatezza delle informazioni.