Siracusa, l'Asp pubbica avviso per 20 posti di dirigente medico

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 16 aprile 2019, 4° serie speciale n. 30, l’Avviso pubblico di mobilità regionale e, in subordine, interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura all’Asp di Siracusa di 20 posti di dirigente medico di varie discipline. La presentazione delle domande, scade il 2 maggio prossimo.

Si tratta di 2 posti di Ortopedia e Traumatologia, 2 Chirurgia generale, 2 Patologia clinica, 2 Medicina trasfusionale, 2 Psichiatria e 1, rispettivamente, di Medicina interna, Gastroenterologia, Anatomia patologica, Urologia, Malattie infettive, Direzione medica di presidio ospedaliero, Nefrologia, Oncologia, Neuropsichiatria infantile, Cure palliative – Hospice.