Siracusa, dirigenza medica: stop a turni di pronta disponibilità non previsti dal contratto

Dal 16 maggio i medici si asterranno dai turni di pronta disponibilità mattutina e pomeridiana non previsti dal contratto.

Ad annunciarlo le sigle sindacali di Fesmed Acoi, Uil Medici, Fials, Cgil, Anaao-Assomed, Fassid e Cisl Medici, in una nota inviata all'Asp, nella quale denunciano “la sistematica violazione della normativa vigente, nonostante la proclamazione dello stato di agitazione della categoria”.

“Dal lontano 2015 - scrivono le sigle – l’Asp di Siracusa non ha formalizzato il piano di pronta disponibilità del personale. I sindacati hanno ripetutamente invitato l’azienda sanitaria ad astenersi dalla predisposizione-imposizione di turni mattutini o pomeridiani non previsti dal contratto”.