Augusta, due albanesi denunciati dalla Polizia

Due cittadini albanesi di 27 e 55 anni sono stati denunciati dalla Polizia ad Augusta.

Il primo per non aver ottemperato all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale, emesso dalla Questura di Brindisi e per non aver esibito, senza giustificato motivo, nessun documento utile alla sua identificazione, il secondo per non aver esibito nessun documento utile alla sua identificazione.