Consorzio di Bonifica 10, mancata retribuzione di alcune mensilità ai dipendenti di Siracusa e Lentini

E' critica la situazione del Consorzio di Bonifica 10, dove si è svolto un incontro tra dipendenti e il Commissario Straordinario per la Sicilia Orientale Francesco Nicodemo.

Il primo problema è la mancata retribuzione di alcune mensilità ai 38 dipendenti del CB10 di Siracusa e Lentini.

Nicodemo ha chiesto di istituire all’interno dei consorzi una commissione ispettiva che lavori ad accertare eventuali responsabilità di gestione o di procedure omissive verificatesi nel passato che avrebbero evitato ulteriori costi di gestione alla luce degli innumerevoli contenziosi esistenti e pendenti all’interno dei consorzi di bonifica.

"Il consorzio - dice Nicodemo - non è più in grado di poter andare avanti senza un reale riforma dei consorzi di bonifica in sicilia e chiede nel frattempo di dovere intervenire con provvedimenti urgenti attraverso un contributo straordinario urgente per avviare un risanamento delle posizioni debitori in cui versano gli enti e poter garantire ai lavoratori gli stipendi e far si che si affronti con serenità la stagione irrigua senza provocare ripercussioni al comparto agricolo".