Dilagano le truffe on line, tra Siracusa e Lentini scoperti 3 episodi: denunciati i responsabili

Proliferano le truffe on line. Tra Siracusa e Lentini in 4 distinti episodi la Polizia di Stato, in servizio alla Polizia Postale, ha denunciato 3 persone.

Nel primo caso si tratta 45enne di Frosinone che ha venduto a due inconsapevoli acquirenti siracusani due cellulari di ultima generazione, tramite un portale di vendita online, facendosi accreditare 309 euro euro senza mai inviare la merce promessa.

A Lentini due persone hanno acquistato rispettivamente un mixer musicale e due casse acustiche, pagando e non ricevendo la merce. Ad essere stati denunciati sono stati un 57enne e una 48enne.

L'accusa per tutti e tre i denunciati e Truffa on line.