Siracusa, fruizione riserva Ciane Saline: progetti del Libero Consorzio

Progetti per rendere maggiormente fruibile la riserva Ciane-Saline allo studio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, che intende partecipare al bando presentato dalla Regione.

Il primo intervento riguarda la realizzazione della sentieristica pedonale e ciclabile, il secondo la rimozione e bonifica di detrattori ambientali (amianto in particolare) per la tutela e la rinaturalizzazione di aree strategiche all’interno della riserva.

In entrambi i casi il responsabile unico del procedimento è l’ingegnere Domenico Morello.

Intanto, il commissario straordinario Carmela Floreno ha disposto lavori di potatura delle essenze arboree di Eucalyptus e Frassino, presenti nelle zone fruibili della Riserva.