Siracusa, nuovo ospedale: Zappulla-Gibellino "Si convochi una conferenza pubblica"

Disappunti e critiche per quanto riguarda la nuova area dove potrebbe nascere il nuovo ospedale di Siracusa che non vanno giù al Segreterio Regionale e Cittadino di Art1 Pippo Zappulla e Ninni Gibellino.

I due lanciano una lunga accusa nei confronti dell'assessore regionale Razza: "Leggiamo che l’Assessore non considera valida la delibera del 7 luglio 2017 con la quale il Consiglio Comunale individuò l’area dove realizzarlo, addirittura se abbiamo letto bene affermando che non si capisce attraverso quali reali criteri tecnici ed economici fu assunta quella decisione. Cosa intende dire il buon Assessore Regionale di Catania? Se ci sono interessi non trasparenti e illegittimi – affermano Zappulla e Gibellino - ha il dovere di dirlo e, soprattutto , di denunziarlo alle competenti autorità giudiziarie.

Noi – dichiarano i due esponenti di Art1 - che non abbiamo alcun interesse diretto e indiretto in nessuna area , i cittadini siracusani che non hanno altro interesse che non quello di vedere realizzato il Nuovo Ospedale nel luogo e modo migliore e nel piu’ breve periodo chiediamo che si faccia una Operazione Verità su tutta questa sempre piu’ paradossale vicenda. Non ci fidiamo di nessuno: si convochi, pertanto, una Conferenza Pubblica o un organismo che veda la presenza contestuale di tutti i soggetti istituzionali abilitati ad esprimere pareri e a decidere senza ulteriori tentennamenti."