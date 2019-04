Floridia, salario accessorio per i dipendenti comunali: Fp Cisl "Pronti ad indire lo stato di agitazione"

“Pronti alla proclamazione dello stato di agitazione, in assenza di segnali dall’amministrazione comunale di Floridia per il pagamento ai dipendenti del salario accessorio dal 2016”.

Questa l'intenzione del segretario generale della Fp Cisl di Ragusa e Siracusa, Daniele Passanisi, che ha sollecitato la convocazione di un confronto con il sindaco, Gianni Limoli.

“Una situazione inaudita - afferma Pasanisi - che rischia di far perdere queste somme maturate e dovute per tutte le attività già svolte dal personale, con l’aggravante che per alcuni casi l’amministrazione non ha provveduto nemmeno a predisporre le relative determine".