Siracusa, Comitato scuole sicure: finiti i sopralluoghi

Terminati i sopralluoghi effettuati su 8 istituti di competenza provinciale dal Comitato Scuole sicure di Siracusa (al Quintiliano, Fermi, Arezzo della Targia, Juvara e Gagini di Siracusa; Maiorana di Avola, Megara di Augusta Polivalente di Lentini) in collaborazione con il Libero Consorzio.

Sono state inoltrate, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, le richieste per l’ottenimento dei fondi per realizzare servizi di ingegneria e architettura finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici.

L’importo richiesto, pari a 2.105.662 euro stimato su lavori per complessivi 26.320.775 di euro permetterà all’Ente di Via Roma, una volta ottenuti i finanziamenti, di procedere all’assegnazione dei servizi di ingegneria e architettura per le progettazioni degli adeguamenti sismici e tecnologici, a mezzo bandi di gara.