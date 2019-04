Siracusa, gestione stadio De Nicola: il consigliere Buonomo prepara un'interrogazione

Un'interrogazione sulla futura gestione dello stadio Nicola De Simone è pronta in vista del prossimo Question Time che si terrà a palazzo Vermexio il prossimo 6 Maggio.

Ad annunciarlo è il consigliere Michele Buonomo, componente del gruppo Democratici per Siracusa.

"Considerato che lo scorso mese di ottobre - dichiara Buonomo - l'ufficio tecnico aveva stimato un canone di concessione valido pari a 7300 euro al mese dello stadio ; cifra poi ridotta del 50% dalla Giunta a novembre e quindi fissata a 3650 euro mensili nella manifestazione di interesse pubblicata a dicembre. Considerato che nessuna offerta è pervenuta in quella data, pur essendo stati previsti tra i vincoli della gara quelli di concedere in maniera gratuita al Siracusa Calcio la possibilità di svolgere le partite di Campionato e Coppa Italia, con l'obbligo di garantire alcune giornate libere al Comune di Siracusa per l'organizzazione di eventi. Considerato infine che tra i vincoli indicati è pure presente l'obbligo di far rispettare la normativa in materia di sicurezza e agibilità degli impianti sportivi".

Infine il consigliere chiede se oltre che sede agonistico-sportiva lo stadio Nicola De Simone possa essere sede di iniziative culturali e concerti.