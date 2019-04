Siracusa, Elena, Le Troiane e Lisistrata: pronta a partire la Stagione 2019. VIDEOINTERVISTA

Tre registi al loro debutto al Teatro Greco di Siracusa, Davide Livermore, Muriel Mayette e Tullio Solenghi e tre grandi interpreti, Laura Marinoni, Maddalena Crippa ed Elisabetta Pozzi per la Stagione 2019. Una "grande sfida" l'ha definita il Sovrintendente, Antonio Calbi, oggi alla presentazione a Palazzo Greco. Una stagione di ripartenza dopo la lunga fase del commissariamento, che come ha detto il presidente della Fondazione, il sindaco Francesco Italia, si annuncia "ricca ed accattivante" e "che - ha aggiunto Mariarita Sgarlata, consigliere delegato Inda - unisce tradizione e innovazione".

Livermore dirigerà Elena di Euripide, testo in scena a Siracusa per la seconda volta dopo l’edizione del 1978. Nell’opera Euripide propone una inquietante dialettica tra vero e falso, tra realtà e apparenza. A interpretare Elena è stata chiamata Laura Marinoni che si esibirà davanti al pubblico delle rappresentazioni classiche per la quarta volta.

La regia delle Troiane di Euripide, per la quarta volta nel cartellone dell’Inda dopo le edizioni del 1952, 1974 e 2006, sarà di Muriel Mayette, prima donna a dirigere la Comédie Française. Mayette ha scelto per il ruolo di Ecuba Maddalena Crippa che torna a Siracusa per la terza volta.

La commedia Lisistrata di Aristofane sarà diretta da Tullio Solenghi; sarà la seconda volta dell’opera di Aristofanenel cartellone degli spettacoli classici dopo l’edizione del 2010. Nel ruolo di Lisistrata Elisabetta Pozzi, alla sua decima interpretazione al Teatro Greco di Siracusa.

Tanto altro ancora nel cartello dell'Inda: spiccano le due serate speciali con il primo luglio Luca Zingaretti che legge La Sirena dal racconto Lighea di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, il 25 luglio il concerto di Ludovico Einaudi, unica tappa siciliana del tour mondiale.