Canicattini Bagni, chiesto finanziamento per realizzare un teatro nell’ex Lazzaretto

Un finanziamento per l’arredo e l’acquisto di attrezzature tecniche per il Teatro Auditorium da realizzare nell’ex Lazzaretto, la storica struttura ai “Campicelli” destinata a Centro Sociale polifunzionale, a Canicattini Bagni.

La richiesta è stata messa nero su bianco dal sindaco Marilena Miceli, ed avanzata al Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, a seguito dell’Avviso per la presentazione di progetti relativi ad interventi per spese di investimenti nel settore dei Teatri, predisposto dalla Regione.

La richiesta di contributo ammonta a 298.404,65 euro.

Il progetto, redatto dall’Arch. Emanuele Lombardo, prevede l’acquisto di impianti tecnologici e attrezzature tecniche, dal proiettore al sistema audio, dall’illuminazione a basso consumo alle poltrone e ai mobili, e ancora, impianto fotovoltaico, climatizzazione, coibentazione e pannelli fono assorbenti per l’acustica.