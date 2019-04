Rosolini, un panetto di hashish sul posto di lavoro: arrestato 43enne

Deteneva sul posto di lavoro sostanze stupefacenti. La scoperta dei Carabinieri a seguito di perquisizione personale e domiciliare nei confronti di un uomo, Corrado Tiralongo, 43 anni, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia. Il 43enne sin da subito avrebbe mostrato segni di insofferenza durante i controlli dei militari, che hanno ugualmente proceduto alle verifiche.

Nella disponibilità di Tiralongo è stato trovato un panetto di hashish e altri piccoli pezzi della stessa sostanza stupefacente per un peso complessivo di circa 135 grammi, più materiale per la pesatura ed il confezionamento delle dosi di stupefacente.

L'uomo, colto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, è stato arrestato e tradotto ai domiciliari.