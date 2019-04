Palermo, approvato il DDL sulle Politiche Giovanili: soddisfazione dell’On. Cafeo

“Con l’approvazione della legge sulle Politiche Giovanili, avvenuta nel corso della seduta di ieri dell’ARS, la Regione Siciliana colma finalmente un gap di quasi 40 anni”.

Lo dichiara l’On. Giovanni Cafeo, cofirmatario del provvedimento insieme all’On. Catanzaro, primo firmatario, e all’On. Sammartino, presidente della V Commissione.

“Il Forum Regionale dei Giovani e l’Osservatorio Regionale delle politiche giovanili, istituiti grazie a questa norma – ha proseguito l’On. Cafeo – rappresentano due strumenti concreti affinché ai giovani siciliani venga data voce in capitolo nelle scelte che riguardano il loro futuro, rendendoli parte attiva nelle decisioni strategiche della politica”.