Siracusa, Parco degli Iblei e evasione Tari: ieri in Consiglio comunale

Una mozione sul Parco nazionale degli Iblei, un atto di indirizzo sui controlli relativi alla raccolta dei rifiuti e due debiti fuori bilancio. Questi gli argomenti su cui ha deliberato ieri sera il consiglio comunale riunito al quarto piano di Palazzo Vermexio.

Passata la mozione sull'istituzione del Parco nazionale degli Iblei, proposta dal consigliere Giuseppe Impallomeni. Il documento chiede all'Amministrazione di adoperarsi nelle sedi opportune per rappresentare le conseguenze dell'istituzione dell'area tutelata.

Allargare la platea dei contribuenti Tari aumentando i controlli è l'atto di indirizzo che ha avuto 23 sì in Aula, presentato da Cetty Vinci. La proposta, rivolta all'Amministrazione, è di incrociare i dati del tributo con le utenze elettriche ed idriche; di potenziare il nucleo di Polizia ambientale di assegnarlo direttamente al settore Ambiente, così da liberare gli agenti da altri compiti; di incaricarli delle contestazioni alla ditta appaltatrice per eventuali violazioni contrattuali e relative penalità; di continuare, estendendolo a tutta la città, il censimento delle case abitante per risalire agli evasori; di verificare la sussistenza del diritto all'esenzione da parte dei contribuenti che ne stanno godendo.

Via libera anche al pagamento di debiti fuori bilancio in favore di due agenti della Municipale in forza alla Procura delle Repubblica, per effetto di altrettante cause di lavoro alle cui sentenze erano seguiti i decreti ingiuntivi. In un caso, il debito sfiora i settemila euro ed è riferito al riconoscimento di indennità di turno e di reperibilità; nel secondo, ammonta e poco meno di 6mila 400 euro riconosciuti per ferie non godute. Entrambi i debiti avevano il parere favorevole dei revisori dei conti che auspicavano una verifica delle ragioni che li avevano determinati.

Infine, è stata trattata proposta di Gradenigo per la realizzazione di un campo di basket sulla terrazza del parcheggio Talete.