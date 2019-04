Siracusa, serata danzante in villa senza autorizzazioni: denunciato proprietario

Avrebbe organizzato una serata danzante in una villa senza le dovute prescrizioni. Per tale motivo il proprietario dell'immobile è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Siracusa, nell'ambito dei controlli amministrativi nei locali di intrattenimento.

In particolare è stato rilevato che non erano stati rispettati i requisiti di sicurezza indispensabili per garantire la tutela dell’incolumità degli avventori. Per tali motivi, il Questore Grabriella Ioppolo ha emesso provvedimento di diffida nei confronti del proprietario della villa.