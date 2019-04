Elezioni europee 2019, nessun candidato per Forza Italia da Siracusa e provincia

E dopo il Partito Democratico, anche Forza Italia Siracusa in bianco alle elezioni europee 2019 fissate per il 26 maggio. E' stata, infatti, ufficializzata nelle scorse ore la lista del collegio Sicilia-Sardegna, all'interno della quale non compare nessun nome proveniente dal capoluogo aretuseo, ma neanche dalla provincia.

C'è da dire che su Siracusa si vociferava una candidatura del sindaco di Avola, Luca Cannata, che poi effettivamente c'è stata ma, a sorpresa, non con Forza Italia, ma bensì con Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni, nonostante la militanza per anni di Cannata in Forza Italia.

In definitiva, i candidati per il collegio insulare sono: Silvio Berlusconi, Giuseppe Milazzo, Gabriella Giammanco, Dafne Musolino, Salvatore Cicu, Gabriella Greco, Saverio Romano e Giorgia Iacolino.

"È il momento di dimostrare radicamento ai valori fondanti che contraddistinguono Forza Italia, è il momento della fedeltà assoluta ai nostri colori e soprattutto al nostro Presidente, è il momento di superare gli individualismi e di fare squadra, senza se e senza ma" - commenta la deputata di Forza Italia alla Camera, on. Matilde Siracusano.