Siracusa, Agenda Urbana: l'incontro oggi all'Urban Center

Comincia alle 16.30 con i saluti del sindaco Francesco Italia, oggi pomeriggio all'Urban Center di via Nino Bixio 1, l'incontro “Agenda urbana Siracusa: fase di attuazione”.

Sarà l'assessore alle Politiche per l’Innovazione ed alla Comunicazione e Relazioni con la Città, Giovanni Randazzo, a trattare il tema “Agenda Urbana come approccio integrato allo sviluppo territoriale sostenibile”.

Quindi l'intervento di Lilia Cannarella, vice presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC e Coordinatrice del Dipartimento Agenda Urbana e Politiche Europee del CNAPPC, che tratterà il tema : ruoli ed opportunità per i professionisti verso lo sviluppo urbano sostenibile.

Segue dibattito.