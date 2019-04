Siracusa, ancora chiuso l'Ostello della Gioventù

L’Ostello della Gioventù di Belvedere continua a rimanere chiuso. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo, Presidente emerito della Commissione ‘Bilancio e Programmazione’ all’ARS, insieme ai Consiglieri Comunali Mauro Basile e Salvatore Castagnino ed al coordinatore cittadino del movimento civico “Siracusa Protagonista” Vincenzo Salerno, che hanno detto:

"Siamo ancora in attesa di vedere pubblicate sul sito istituzionale della ex Provincia Regionale di Siracusa tutti gli atti relativi alla modalità di assegnazione dell’immobile, per capire a chi e come è stato ceduto un immobile che non doveva servire da dormitorio, ma doveva contribuire a rilanciare il turismo giovanile in provincia di Siracusa"