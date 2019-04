Siracusa, nella cappella dell’ospedale Umberto I il precetto pasquale

Celebrato, nella cappella dell’ospedale Umberto I di Siracusa, è stato celebrato il precetto pasquale dedicato ai dipendenti dell’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa.

Ad officiare la Santa Messa è stato l’arcivescovo di Siracusa mons. Salvatore Pappalardo. “Questo momento di incontro è oramai una tradizione – ha detto - per celebrare la nostra fede dinanzi al Cristo risorto. E per questo ringrazio il direttore generale a nome di tutti voi”. Un pensiero lo ha rivolto ai pazienti, ai medici e a tutto il personale sanitario ma soprattutto ai numerosi volontari “che con grande dedizione e umanità – ha detto – sono vicini a chi soffre. Auguri perché la luce di Cristo risplenda nella nostra vita che dobbiamo spendere per noi e per i nostri fratelli”.