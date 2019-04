Nel Frusinate, bimbo di 2 anni strangolato dalla madre

Un bambino di 2 anni è stato strangolato dalla madre ieri pomeriggio a Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone.

E' quanto hanno accertato i carabinieri che hanno fermato la donna, una 29enne che è stata già portata in carcere, al termine di un lungo interrogatorio nella notte. La donna ha raccontato al 118 che il piccolo era stato investito in località Volla da un'auto poi fuggita. Un racconto che non ha convinto i carabinieri che hanno svolto ulteriori accertamenti.