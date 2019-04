Istituzione Parco di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro: Scerra "Enti agiscano in sinergia"

"Credo molto nella valorizzazione del nostro inestimabile patrimonio culturale e l’istituzione dei Parchi archeologici, così come disegnata dai decreti firmati dal presidente Musumeci, può andare nella giusta direzione". Queste le parole del deputato nazionale del Movimento 5 Stelle, Filippo Scerra, a pochi giorni dalla firma del presidente della Regione Nello Musumeci dei decreti per l’istituzione delle ultime otto strutture: Gela; Catania e Valle dell’Aci; Isole Eolie; Tindari; Himera, Solunto e Monte Iato; Kamarina e Cava D’Ispica; Siracusa, Eloro e Villa del Tellaro; Lilibeo.

"Sarà fondamentale che la Regione affidi la gestione dei parchi a soggetti che potranno ulteriormente elevarne la qualità e che gli enti locali ricadenti all’interno del Parco di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro, agiscano in sinergia adottando strategie condivise"