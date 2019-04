Siracusa, servizio idrico: bollette emesse tramite fatturazione elettronica

Avviata dalla Siam l'emissione delle bollette tramite fatturazione elettronica, utilizzando il Sistema di Interscambio (Sdi) dell’Agenzia delle Entrate.

Tale sistema, se il codice fiscale o la partita Iva sono riconducibili a soggetti deceduti o società non più attive o riportano delle incongruenze, scarta il servizio e non permette la fatturazione dello stesso.

Si invitano, quindi, gli utenti, entro il termine del 31 maggio 2019, a recarsi all’ufficio utenti Siam, in viale Santa Panagia 141/E dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30 e il venerdì dalle 8,30 alle 12,30 o contattare il numero telefonico 0931409711 o via e-mail a utenza@siamspa.it., per rettificare i dati inesatti e procedere a volturare eventuali contratti ancora a nome di precedenti intestatari o a persone decedute.