Siracusa, evade dai domiciliari armato di pistola a salve priva di tappo rosso: arrestato

Dopo l'evasione dagli arresti domiciliari, gironzolava per la città di Siracusa a bordo di uno scooter quando è stato fermato dai Carabinieri impegnati in un controllo del territorio.

A seguito di perquisizione personale e del mezzo, l'uomo è stato trovato in possesso di una pistola a salve marca Bruni calibro 8 priva del prescritto tappo rosso e quindi esteticamente identica ad una vera arma da fuoco. La pistola a salve è stata sequestrata mentre l'uomo è stato arrestato per il reato di evasione.

Ulteriori accertamenti saranno compiuti per comprendere meglio quali siano stati i motivi che lo hanno indotto ad uscire di casa con una pistola a salve.

L'uomo, Sebastiano Giuffrida, 30 anni, siracusano disoccupato e pregiudicato è stato nuovamente chiuso ai domiciliari.