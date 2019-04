Floridia, continua la protesta dei dipendenti di Uno Discount

Continua la protesta dei dipendenti del punto vendita del gruppo Abate a Floridia.

Ieri l’asta giudiziaria del tribunale di Catania lo ha aggiudicato 21 punti vendita a Md discount. Per Lentini in corso compravendita con il gruppo Rocchetta. L’unico rimasto fuori è quindi il discount di Floridia, dove l’acquirente dell’immobile, il gruppo Radenza con marchio Crai, ha già fatto sapere di non voler rilevare nessun ramo aziendale e quindi nessun dipendente.

“Stiamo cercando di imbastire una trattativa con tutti gli attori interessati - dichiara il segretario della Filcams cgil, Alessandro Vasquez - facendo intervenire anche il sindaco di Floridia, Limoli, che ha fin da subito manifestato grande disponibilità ed interesse per la vicenda che riguarda 6 lavoratori. Non possiamo permetterci di fare nemmeno un passo indietro".