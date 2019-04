Siracusa, appalto mensa scolastica: aggiudicata alla Cot fino al 31 maggio 2019

Aggiudicato, in via provvisri, alla Cot soc. cooperativa l'appalto per il servizio di ristorazione scolastica a Siracusa.

Ieri si è riunita la commissione di gara, presieduta dal dirigente del Comune, Rosario Pisana, che ha preso in esame le due offerte pervenute: quella della Innova Spa e quella della Cot soc. cooperativa.

Per quanto riguarda la relazione tecnica la Innova ha ottenuto 58,5 punti e la Cot 69,3. Per quanto concerne, invece, l'offerta economica la Innova con un costo di 3,40 a pasto per un importo netto contrattuale pari a 367.501 euro,ha ottenuto 24 punti; la Cot con un costo a pasto pari a 4,07 euro e un uporto netto contrattuale di 439.920 euro,72 euro ha avuto assegnati 25 punti.

In totale, quindi, la Innova ha ottenuto 88,50 punt e la Cot 94,36.

Da qui l'assegnazione provvisoria dell'appalto ala Cot. Per entrambe le proposte economiche, la commissione di gara, ha rilevato "un'offerta anormalmente bassa". Gli atti adesso saranno inviati al Rup che richiederà ad entrambe le imprese le giustificazioni previste dalla normativa vigente.