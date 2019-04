Noto, San Nicolò come Notre Dame, Bonfanti scrive al sindaco di Parigi

Notre Dame come la Cattedrale di Noto e il sindaco Bonfanti decide di scrivere al sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, "per offrirle una testimonianza di fede e di forza".

"Le immagini del crollo della guglia e della chiesa devastata - dice - hanno riportato in mente quelle della cupola della Cattedrale di San Nicolò dopo il crollo del 13 marzo 1996. Notre-Dame e San Nicolò, sorelle nel Patrimonio Unesco, avamposti di spiritualità e cultura in punti differenti della comune casa europea ed entrambe luoghi autentici di comunità. La nostra Cattedrale, ferita duramente per il crollo della sua cupola nel 1996 e restituita al suo splendore nel 2007, - conclude - è il simbolo di un coraggio resiliente che cura dolore e ferite e ritrova fatalmente lo slancio per ricominciare".