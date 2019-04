Successo di spettatori per il ritorno de "Il trono di spade" su Sky

E' stato, come già previsto, un successo l'esordio della serie tv "Il trono di Spada" su Sky Atlantic/+1.

Trasmesso alle 3 di notte, tra domenica 14 e lunedì 15 aprile, in contemporanea con gli Stati Uniti, è stato visto nel complesso da oltre 925 mila spettatori, in crescita del +62% rispetto al debutto della settima stagione (che era stato visto da 570 mila). Questo dato porta "Il Trono di Spade" a essere la serie di acquisizione più vista di sempre su Sky, al terzo posto assoluto dopo le serie originali Sky "Gomorra - La serie" e "The Young Pope".