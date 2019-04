Il sindaco di Avola, Luca Cannata, candidato alle Europee nella lista Fratelli d'Italia

E’ stata depositata ieri sera in corte d’appello a Palermo la lista di Fratelli d’Italia per le elezioni europee del 26 maggio per la circoscrizione Sicilia-Sardegna: Tra i candidati, secondo quanto riporta l'Ansa, figura il nome del sindaco di Avola, Luca Cannata. Capolista è Giorgia Meloni. Seguono il senatore catanese Raffaele Stancanelli, la deputata Carolina Varchi, la messinese Maria Fernanda Gervasi, l’avvocato Francesco Rizzo, la sarda Antonella Zedda e Francesco Scarpinato, capogruppo in consiglio comunale a Palermo.